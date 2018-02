Opnieuw Sudanees uit België gerepatrieerd naar Sudan

Er is dinsdagochtend opnieuw een Sudanees uit België gerepatrieerd naar Sudan. Dat heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigd. Er was dinsdag nog een tweede gedwongen terugkeer gepland, maar die tweede Sudanees heeft zich verzet tegen zijn uitwijzing. Het gaat om de eerste repatriëring sinds de publicatie van het veelbesproken Sudan-rapport vorige week vrijdag.

De repatriëring van uitgewezen Sudanezen was door de federale regering opgeschort na een rapport van het Tahrir-instituut met foltergetuigenissen van Sudanezen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moest die getuigenissen onder de loep nemen. Het CGVS-rapport over Sudan werd vrijdag afgeleverd en het CGVS concludeerde dat de folteringen niet bewezen konden worden, maar dat er ook niet met zekerheid gezegd kon worden dat ze niet hadden plaatsgevonden. Het CGVS maakte ook kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de drie belangrijkste getuigenissen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toonde zich opgelucht en kondigde meteen aan dat de repatriëringen naar Sudan snel zouden hervat worden. Dat is nu ook het geval. Bedoeling was om vandaag/dinsdag twee Sudanezen, twee mannen terug naar Sudan te sturen. 'Het ging om twee pogingen tot repatriëring zonder escorte. Bij één persoon is die repatriëring gelukt, de andere heeft zich verzet', legt Geert De Vulder, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken uit.

Puntjes op de i

In beide gevallen was er volgens DVZ ook al een voorafgaandelijke toetsing van het veelbesproken artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gedaan. Dat artikel zegt dat er geen risico mag zijn op foltering of slechte behandeling bij terugkeer.

Volgens DVZ zitten er momenteel nog 17 Sudanezen vast in de gesloten centra.

Net vandaag/dinsdag publiceerde staatssecretaris Francken op zijn blog een lang stuk waarin hij naar eigen zeggen 'de puntjes op de i' zet over het gevoerde terugkeerbeleid. Francken blikt in zijn tekst ook terug op de Sudan-commotie van de voorbije weken en verdedigt de regeringsplannen voor woonstbetredingen.

De N-VA-staatssecretaris vindt ook dat Europa 'het heft in handen moet nemen en de lidstaten niet mag overlaten aan hun lot'. 'Europa moet aan onwillige landen durven zeggen dat meewerken bij terugkeer een absolute voorwaarde is voor het aanknopen van goede betrekkingen. Europa moet hen diets maken dat wat wij vragen, namelijk het terugnemen van hun eigen burgers, geen gunst is, maar hun plicht onder internationaal recht.'