Opnieuw ruzie tussen Turkije en Duitsland over Turkse legerbasis

'Duitsland kan zijn troepen terugtrekken van de militaire luchtmachtbasis in Incirlik, Ankara zal Berlijn niet smeken om te blijven.' Dat verklaarde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu donderdag.

Bondskanselier Angela Merkel overweegt die stap, nadat een Duitse parlementaire delegatie vorige week van Ankara geen toelating had gekregen om de manschappen op de basis te bezoeken. De bondsregering onderzoekt alternatieven in Jordanië, Cyprus of Koeweit.

"Duitsland is vrij om te vertrekken. De keuze is aan hen, wij gaan niet bedelen", zei Cavusoglu in een interview met de zender NTV. "Als ze willen vertrekken, laat ons dan gewoon afscheid nemen". Cavusoglu wees ook beschuldigingen van de hand dat Turkije Duitsland probeert te chanteren. "Berlijn moet Ankara als een vriend behandelen en niet de baas spelen".

De Turkse basis, waar Duitsland rond de 260 militairen heeft gelegerd, wordt gebruikt in de strijd tegen de Islamitische Staat, ook door de VS, die de basis hebben helpen bouwen. Alle drie landen zijn lid van de NAVO, die volgende week op een top met staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeenkomt. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg hoopt inmiddels dat het gekibbel tussen Duitsland en Turkije snel wordt opgelost.

Het geschil heeft weinig effect op de activiteiten van de NAVO, maar hij wenst toch dat net zoals bij een gelijkaardige ruzie vorig jaar een uitweg wordt gevonden. Een bemiddelingsrol van de NAVO ziet Stoltenberg niet zitten. "Deze kwestie is een bilaterale aangelegenheid tussen Turkije en Duitsland", zei hij in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Defensie in Brussel.