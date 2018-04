Opnieuw luchtaanvallen op verschillende doelwitten in Syrië

Zowel Israëlische als Russische media citeren berichten van het door de staat gecontroleerde persagentschap SANA en de Syrische televisie. Die melden dat onder meer doelwitten in de periferie van Damascus en nabij Homs aangevallen zijn. De Syrische luchtafweer haalde meerdere raketten neer, klinkt het.

Onder meer de de militaire luchtmachtbasis van Shayrat in het centrale gouvernement Homs zou aangevallen zijn. Een jaar geleden viel het leger van de Verenigde Staten al deze basis aan als reactie op een vermoedelijke gifgasaanval met tientallen doden op de stad Khan Sheikhoun. Experts van de Verenigde Naties hielden toen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanval.

Vorig weekend vielen de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk doelwitten in Syrië aan als vergelding voor een nieuwe vermoedelijke gifgasaanval in de stad Douma. Naar eigen zeggen richtten ze zich op infrastructuur voor de aanmaak en opslag van chemische wapens. Over de nieuwe aanvallen zijn er geen officiële berichten. Het Israëlische leger geeft in principe geen informatie over dergelijke beschuldigingen.