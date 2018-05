Opnieuw luchtaanvallen nabij Damascus

Het staatspersagentschap Sana bevestigt dat de Syrische luchtafweer 'tientallen Israëlische raketten uit de lucht heeft geschoten' en dat Israël probeert om 'luchtafweereenheden en radarsystemen' uit te schakelen, maar preciseert niet of de raketten boven Damascus werden onderschept.

Wat het precieze doelwit was van de nieuwe luchtaanvallen is niet meteen duidelijk. Een Syrische militaire bron zegt aan DPA dat voor de tweede dag op rij bombardementen zijn uitgevoerd in de regio Al-Kiswah, ruim 10 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Damascus.

Een correspondent van het Franse persbureau AFP meldde luide ontploffingen in de Syrische hoofdstad en een groot aantal overvliegenden gevechtsvliegtuigen. De nieuwe luchtaanvallen komen er enkele uren nadat het Israëlische leger meldde dat de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, de Quds-brigades, vanuit Syrië twintig raketten hadden afgevuurd op Israëlische militaire doelwitten op de Golanhoogten, die in 1967 door Israël werden veroverd op Syrië en later ook geannexeerd.

Vrijwel gelijktijdig meldden Sana en de Britse ngo Syrisch observatorium voor de mensenrechten Israëlische bombardementen in het zuidwestelijke Syrische gouvernement Quneitra. Daarbij werd onder meer de stad Madinat al-Baath, op het Syrische deel van de Golanhoogten, geviseerd.

Het Israëlische leger bevestigde daarna dat het meteen na de Iraanse bombardenten een vergeldingsaanval had uitgevoerd op het Syrische deel van de Golanhoogvlakte.