Opnieuw drie doden bij dag van protesten in Venezuela

"Er is één dode in Mérida en twee in Barinas", aldus een bron bij het parket, die niet zei of het ging om voor- of tegenstanders van Maduro. Het gaat om twee steden in het westen van het land.

De tegenstanders blokkeerden maandag de belangrijkste wegen in het land, om het vertrek van Maduro en vervroegde verkiezingen te eisen. In de in het noorden gelegen hoofdstad Caracas installeerden tienduizenden de manifestanten zich op de snelweg Fracisco Fajardo, de toegangsweg naar de stad. De hinder bleef echter beperkt, omdat mensen gebruik maakten van secundaire wegen of zich al verplaatst hadden voor de start van de blokkades.

"Wij blokkeren de wegen zodat Maduro begrijpt dat hij moet vertrekken. Met hem hebben we honger. Ik kan al zestien maanden geen melk vinden voor mijn baby", zo zei een deelnemende huisvrouw van 41 jaar.

De economie van het olierijke land is ingestort door de daling van de prijs van ruwe olie. De meeste voedingsmiddelen en medicijnen zijn er niet te verkrijgen, en de prijzen zijn enorm toegenomen. De oppositie acht Maduro verantwoordelijk voor de lamentabele toestand van het land.

De protesten tegen Maduro begonnen begin april, toen het Hooggerechtshof de macht van het door de oppositie gedomineerde parlement kort overnam. Ook Maduro's aanhangers trekken zo nu en dan regelmatig de straat op om hem te steunen. Er vielen al 24 doden bij confrontaties tussen betogers en de ordetroepen. Zaterdag werden in het hele land stille marsen georganiseerd, om de slachtoffers te herdenken.