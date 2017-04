Opnieuw doden bij antiregeringsbetoging in Venezuela

De 17-jarige jongen werd in het hoofd geraakt door een kogel, die afgevuurd door onbekenden die op een moto zaten, en ook traangasgranaten in de menigte gooide, aldus het ziekenhuis waar de de man werd opgenomen. De vrouw nam niet deel aan de manifestatie, maar kreeg eveneens een kogel in het hoofd.

De oppositie had opgeroepen tot grote manifestaties in heel het land, om een einde te eisen van het autoritair regime van president Nicolas Maduro. De manifestaties in het hele land vinden plaats op de vierde verjaardag van het begin van Maduro's presidentschap. Duizenden mensen kwamen opdagen, en de oproerpolitie gebruikte traangas om de manifestanten uit elkaar te drijven. In de hoofdstad Caracas kwamen eveneens duizenden aanhangers van de regering bij elkaar.

Bij uit de hand gelopen protesten de afgelopen weken waren al minstens zes mensen om het leven gekomen.

In Venezuela ligt het parlement zwaar overhoop met de regering. De oppositie verzet zich tegen de recente beslissing dat oppositieleider Henrique Capriles zich vijftien jaar lang niet verkiesbaar mag stellen.

Ook probeerde het Hooggerechtshof onlangs de macht van het parlement over te nemen, waar de oppositie de meerderheid heeft. Onder internationale druk werd die beslissing tenietgedaan.

Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder zorgwekkend. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie.