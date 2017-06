Opnieuw arrestaties in oosten van Londen na aanslag

Antiterreureenheden vielen binnen op twee adressen in de wijken Barking en Newham, in het oosten van de Britse hoofdstad. Dat heeft de Metropolitan Police laten weten.

Buren zeggen dat ze in alle vroegte schoten en luide knallen hoorden.

Intussen is de identiteit van het Canadese slachtoffer van de aanslag bekend. Het gaat om Christine Archibald, die naar Europa kwam om bij haar vriend te zijn, zo heeft haar familie laten weten.

Bij de aanslag zaterdagavond vielen zeven doden en een vijftigtal gewonden. In verband met de aanslag maakte de politie zondag bekend dat er in Londen twaalf mensen werden opgepakt. Een 55-jarige man werd later weer vrijgelaten.

De terreurmilitie Islamitische Staat (IS) eiste zondagavond laat de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. De politie kent intussen de identiteit van de drie doodgeschoten daders van de aanslag, maar die informatie wordt pas vrijgegeven 'als dat tactisch mogelijk is', zei adjunct-commissaris Mark Rowley van de Metropolitan Police zondagavond.