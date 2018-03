Opnieuw Amerikaanse minister de deur gewezen

Het ontslag van Shulkin zat er al geruime tijd aan te komen. De 58-jarige arts - de enige overblijver uit de regering van vorig president Barack Obama - viel uit de gratie van de huidige president nadat hij negatief in de pers was gekomen wegens onregelmatigheden tijdens buitenlandse reizen naar Groot-Brittannië en Denemarken. In een tweet bedankt Trump Shulkin wel voor zijn 'dienstbaartheid aan ons land en aan onze GEWELDIGE VETERANEN!'

Zijn opvolger wordt de persoonlijke arts van de president, Ronny L. Jackson, een admiraal bij de Amerikaanse zeemacht. In afwachting van de bevestiging van zijn benoeming door de Senaat, zal Robert Wilkie - een burgerdirecteur bij het ministerie van Defensie - het departement Veteranenzaken ad interim leiden.

De afdanking van Shulkin komt er na een lange reeks van personeelswissels in het Witte Huis. Zo werd onder meer op 13 maart minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de deur gewezen en mocht nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster op 22 maart zijn boeltje pakken. Ze werden vervangen door respectievelijk CIA-directeur Mike Pompeo en voormalig ambassadeur bij de Verenige Naties John Bolton.