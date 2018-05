Opnieuw aanslag op politie in Indonesië

Dat zeggen de lokale autoriteiten.

De daders reden met een bestelwagen in op de hoogdingang van het commissariaat. Ze stapten uit en vielen de politie aan met degens. Uiteindelijk schoot de politie hen dood.

'Drie politiemannen zijn gewond. Een van hen is aan zijn verwondingen overleden', zei lokale politiebaas Nandang, die zoals de gewoonte is in Indonesië slechts één naam heeft.

Afgelopen zondag en maandag waren er ook al aanslagen tegen kerken en een politiekantoor. De aanslagen vonden plaats in Surabaya, de tweede stad van Indonesië, en werden telkens gepleegd door de leden van één familie. Er vielen zeker dertien doden.

Reisadvies

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken roept op tot waakzaamheid na de recente aanslagen in Indonesië.

'Op dit moment worden buitenlanders niet specifiek geviseerd, maar Belgische toeristen en andere reizigers in Indonesië moeten voortdurend waakzaam blijven', luidt het in de recentste update van het reisadvies.