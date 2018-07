Opnames plasseks van Trump? Poetin lacht het idee weg

"Ik hoorde de geruchten dat wij compromitterend materiaal zouden hebben", aldus Poetin op de vraag daarover van een journalist, tijdens een gezamenlijke persconferentie in Helsinki. 'Toen president Trump toen Moskou bezocht, wist ik zelfs niet dat hij in Moskou was. Niemand informeerde me daarover. Hij was er als een individuele zakenman.'

Delen Als ze het hadden, zou het al lang zijn uitgekomen. Donald Trump

Het gaat om het feit dat de FBI het vermoeden had dat de Russen videobeelden hebben van Trump en twee prostituees in een hotel in Moskou. Op verzoek van Trump zouden de prostituees op het bed hebben geürineerd. De FBI communiceerde dit aan Trump en het verhaal werd gelekt naar de pers.

Een directe ontkenning gaf hij evenwel niet. Hij verzocht de aanwezige journalisten ook om de kwestie te laten vallen. 'Nonsens', zei hij ook. Trump deed daarover ook nog een duit in het zakje. 'Als ze het hadden, zou het al lang zijn uitgekomen', aldus de Amerikaanse president.