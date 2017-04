Live Opkomst Franse presidentsverkiezingen omstreeks 17 uur iets lager dan in 2012

15:07

Fransen in België kunnen stemmen in Brussels Expo

Franse kiezers die in België wonen, kunnen vandaag in Brussels Expo terecht om hun stem uit te brengen. Dat kan tot 19.00 uur. Er is nog een tweede stembureau beschikbaar in het Consulaat-generaal van Frankrijk in de Regentlaan. In België verblijven er ruim 80.000 stemgerechtigde Fransen, van wie 46.000 in Brussel.