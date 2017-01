Opgestapte Britse EU-ambassadeur: 'Zeg de waarheid tegen hen die aan de macht zijn'

De opgestapte Britse EU-ambassadeur, sir Ivan Rogers, heeft in zijn afscheidsmail de Britse diplomaten in Brussel opgeroepen om tegengas te geven aan 'ongegronde argumenten en verward denken' in Londen. 'Er is maar weinig ervaring in ernstige multilaterale onderhandelingen in Whitehall (straat in Londen, die wordt gebruikt om het regeringscentrum van het Verenigd Koninkrijk aan te duiden, nvdr.)', zo waarschuwde hij met het oog op de nakende onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Rogers kondigde dinsdag verrassend aan dat hij er negen maanden eerder dan voorzien de brui aan geeft als Brits ambassadeur bij de Europese Unie. In zijn mail aan het personeel, waaruit Britse kranten uitvoerig citeerden, stelt Rogers dat zijn vertrek zijn opvolger de kans moet bieden om zich in te werken voor de complexe en verstrekkende Brexit-onderhandelingen dit voorjaar van start gaan.

Maar Rogers uit ook zijn ongenoegen over politici die waarschuwingen over de mogelijke valkuilen van de Brexit in de wind slaan. 'Ik hoop dat jullie ongegronde argumenten en verward denken zullen blijven betwisten en nooit bang zullen zijn om de waarheid te zeggen tegen de mensen die aan de macht zijn', schrijft Rogers.

Inzetten op immigratie

In de mail ook bevestigde dat de Britse onderhandelingsstrategie en de structuur van het onderhandelingsteam nog steeds niet vastliggen. Politicoloog Hendrik Vos (UGent) liet een gelijkaardig geluid horen in een interview met Knack.be: 'Het is uitkijken naar de onderhandelingspositie van de Britse regering, want die weet op dit moment van geen hout pijlen te maken. Moet ze inzetten op het migratiethema, zodat Groot-Brittannië Roemenen en Polen van haar arbeidsmarkt mag houden? Of moet ze bezig zijn met haar economische belangen en het behouden van de toegang tot de interne markt?'

Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson gaf begin december een vierpuntenplan voor de brexit prijs, dat lijkt uit te wijzen dat Britten voor de eerste optie lijken te gaan. 'We nemen weer de controle op de immigratie over, verlaten het Europese Hof van Justitie, snijden in de hoeveelheid Brits belastinggeld die naar Brussel gaat en zorgen ervoor dat het Verenigd Koninkrijk vrij nieuwe handelsdeals kan afsluiten. Die vier punten geven een schat aan informatie over hoe de brexit er zal uitzien.'

Opvolging

De Europese Commissie reageerde woensdag kort op het vertrek van Rogers. Ze 'betreurt het verlies van een zeer professionele en zeer goed geïnformeerde gesprekspartner, hoewel die niet steeds makkelijk was'. 'Hij was een diplomaat die steeds loyaal de belangen van zijn regering diende', aldus een woordvoerster. Rogers kwam zelf onder vuur te liggen toen in december een mail lekte waarin de Britse diplomaat de regering waarschuwde dat de onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen Londen en de EU tot tien jaar in beslag kunnen nemen.

De Britse regering heeft ondertussen diplomaat Tim Barrow benoemd als nieuwe ambassadeur. Barrow heeft veel Europese ervaring en was eerder onder meer Brits ambassadeur in Moskou en politiek directeur bij Buitenlandse Zaken.