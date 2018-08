Opgesloten Lula geregistreerd als presidentskandidaat in Brazilië

Met betogingen ondersteunden woensdag duizenden aanhangers Lula's kandidatuur. Toch is het onwaarschijnlijk dat de populaire ex-president bij de verkiezingen van begin oktober zal kunnen aantreden. Hij zit wegens corruptie een gevangenisstraf uit van twaalf jaar. Het Hooggerechtshof moet op 17 september een beslissing nemen.

Met ongeveer 30 procent in de jongste peilingen is Lula met voorsprong de populairste presidentskandidaat. Op de tweede plaats staat de ultrarechtse ex-militair Jair Bolsonaro. Die fulmineert op tijd en stond tegen homoseksuelen en minderheden en is een fan van de dictatuur. De grootste economie van Latijns-Amerika maakt een diepe crisis door. Een groot deel van de politieke klasse is verwikkeld in corruptieschandalen, de economie hapert en de criminaliteit blijft toenemen.