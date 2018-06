OPCW over gifgasaanval in Syrië: 'Zeer waarschijnlijk sarin en chloor ingezet'

Bij de veronderstelde aanval met scheikundige wapens van 24 maart 2017 is in het Syrische Ltamenah 'zeer waarschijnlijk' saringas ingezet. Een dag later is 'zeer waarschijnlijk' chloor gebruikt als scheikundig wapen in het ziekenhuis van Ltamenah en omgeving.