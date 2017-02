Op zoek naar 'die verdomde taliban': waarom Bulgaarse burgerwachten op vluchtelingen jagen

Bulgaarse burgerwachten in gevechtsoutfit schuimen de bossen aan de Turkse grens af, op zoek naar illegale migranten. In het beste geval sturen ze de vluchtelingen terug naar Turkije, vaak komt er geweld aan te pas. 'Als ze geen rechtsomkeer willen maken, treden we harder op.'