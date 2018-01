Op vier na grootste diamant ooit ontdekt in Lesotho

De edelsteen werd gevonden in de mijn van Letseng en zou, naar schatting van analist Ben Davis van het kabinet Liberum Capital, een slordige 33 miljoen euro waard zijn. 'Sinds Gem Diamonds de mijn van Letseng in 2006 aankocht, heeft het bedrijf al enkele van de meest interessante diamanten ter wereld opgegraven', zo verheugde zich de ceo van het bedrijf, Clifford Elphick.

Hij doelde op de vondst van al zestig ruwe diamanten van minstens 100 karaat. De vondst van de diamant legde Gem Diamonds geen windeieren op de beurs van Londen, waar de aandelen van het bedrijf met 14 procent stegen. Voor het koninkrijkje Lesotho zelf, een enclave binnen Zuid-Afrika en een van de armste landen ter wereld, maakt de vondst minder verschil: het blijft straatarm.

Gem Diamonds heeft 70 procent van de aandelen van de mijnen in het Malutigebergte, de regering van Lesotho beheert de resterende 30 procent. De grootste diamant ter wereld is de Cullinan, een kanjer van 3.106 karaat die in 1905 nabij Pretoria in Zuid-Afrika werd aangetroffen. Hij werd in verschillende stukken gekapt. De belangrijkste delen sieren de scepter en de kroon van de koningin van Groot-Brittannië. Die zijn opgeborgen in de zwaarbewaakte Tower of London.