Oostenrijkse parlementsverkiezingen: Sebastian Kurz en rechts aan de winst

Volgens de laatste cijfers zou de partij van de 31-jarige Kurz eindigen op 31,7 procent. Daarmee scoort de ÖVP acht procent beter dan in 2013, en wordt voor het eerst in vijftien jaar de grootste partij van het land. Voor de extreemrechtse FPÖ, die zou afkloppen op 25,9 procent, lonkt een winst van ruim vijf procent.

Ruk naar rechts

Toch is de sociaaldemocratische SPÖ niet de verliezer van de stembusslag: de partij blijft met 27 procent nagenoeg op status quo maar wordt weliswaar kleiner dan de ÖVP.

De grootste verliezers van de 'ruk naar rechts' van de Oostenrijkse kiezers zijn de Groenen. Zij vallen terug van 12,4 procent in 2013 naar nog amper 3,8 procent. Een deel van dat verlies is allicht te wijten aan de score van de Demoscopen, een nieuwe partij gesticht door ex-Groene Peter Pilz. Die partij haalt 4,3 procent volgens de exitpolls.

Probleem voor EU?

Komt het tot een huwelijk ÖVP-FPÖ in Wenen, dan zitten Brussel en de Duitse bondskanselier Angela Merkel met een probleem: niet alleen staan beide partijen lijnrecht tegenover het vreemdelingenbeleid van Merkel en in het verlengde van de nul-optie die de Visegradlanden (Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Polen) voorstaan; de twee vinden ook dat de EU qua bevoegdheden drastisch ingekrompen moet worden.

De uitslag is in ieder geval een persoonlijke triomf voor de jeugdige Kurz, die pas in mei aan het roer van zijn partij kwam. Destijds gaven de peilingen aan dat de ÖVP met goed 20 procent op de derde plaats zouden eindigen,...