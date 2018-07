Oostenrijkse minister wil geen asielaanvragen meer in de EU

Als er een eind moet dient te komen aan de criminele activiteiten van mensensmokkelaars is 'het eigenlijk logisch dat de asielaaanvraag buiten de Europese Unie wordt ingediend', zei de minister van de rechtse regeringspartij FPÖ dinsdag in het Ö1 Morgenjournal.

De bestaande wetgeving voorziet echter niet dat asielaanvragen buiten de EU worden ingediend. Asiel wordt eerder in de onderscheiden EU-lidstaten aangevraagd. Volgens een arrest van het Europees Hof kunnen EU-landen via hun ambassades ook geen humanitair visum voor legale binnenkomst verstrekken. Belgisch asiel bijvoorbeeld kan enkel in België aangevraagd worden. Volgens Kickl zou asiel vooral in landen gezocht worden die in de onmiddellijke omgeving van een crisisgebied liggen. Op een latere persconferentie preciseerde hij dat enkel vluchtelingen uit de directe buurlanden in de EU asiel zouden kunnen aanvragen.

Voor vluchtelingen uit andere landen zou het volgens Kickl moeilijker moeten worden om een asielaanvraag in te dienen. De FPÖ-politicus is van mening dat zowel in mogelijke verzamelcentra buiten Europa als in ambassades geen asielaanvraag mag ingediend worden. In plaats daarvan zouden commissies in vluchtelingenkampen de 'meest kwetsbare mensen' moeten selecteren. Dat is niet in strijd met het internationaal recht.

Op de EU-top eind juni waren de 28 EU-lidstaten het onder andere eens geworden om na te gaan of opvangkampen in derdelanden in Noord-Afrika een oplossing bieden. Van daaruit kunnen kwetsbare mensen in samenwerking met de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR over EU-landen verdeeld worden.

De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU komen donderdag in Innsbruck samen en zullen zich daar onder andere buigen over het toekomstige migratiebeleid en de bescherming van de EU-buitengrenzen.