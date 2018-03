Oostenrijks parlement schrapt rookverbod in de horeca

De regering gevormd door de conservatieve ÖVP en het rechtse FPÖ heeft het geplande algemeen rookverbod in de horecazaken donderdag in het parlement in Wenen weer naar de prullenmand verwezen. Restaurant- en caféuitbaters mogen dus zelf beslissen om roken toe te laten of te verbieden.

Aan de stemming waren verhitte debatten voorafgegaan. 'Vandaag verraden jullie het meest kostbare wat er te beschermen valt in dit land, met name de gezondheid van onze kinderen', zei de bevoegde woordvoerster van de sociaaldemocraten, Pamela Rendi-Wagner. De Alpenrepubliek is een van de laatste Europese landen waar in de horecasector roken nog toegelaten is. FPÖ-politici pleitten voor de keuzevrijheid van de bezoekers en hekelden de "verbodscultuur" in het land.

Eigenlijk zou er in Oostenrijk een rookverbod gelden vanaf mei. Dat had de ÖVP drie jaar geleden nog met de toenmalige sociaaldemocratische coalitiepartner beslist.

Oppositie en grote delen van de samenleving protesteren al weken tegen het plan van de regering. Een geplande petitie voor een rookverbod is al door meer dan 543.000 burgers ondertekend. De huidige regeling van gescheiden rookruimtes in cafés blijft wel gelden.

Nieuw is dat jongeren onder de 18 jaar geen sigaretten meer mogen kopen. Roken in de auto is nu ook verboden als er minderjarigen in het voertuig zitten.