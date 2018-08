Oostenrijk wil asielzoekers weren uit opleidingen voor knelpuntberoepen

Regeringspartij FPÖ wil in Oostenrijk komaf maken met een decreet uit 2012, toen nog met de sociaaldemocratische SPÖ en de Oostenrijkse volkspartij ÖVP aan het stuur, waardoor asielzoekers onder bepaalde voorwaarden een opleiding konden genieten in in nauwkeurig omschreven knelpuntberoepen.

De rechtsconservatieve regering oogst weliswaar massaal kritiek met haar plannen. 'Voor veel jonge asielzoekers zou dat betekenen dat ze vaak jarenlang maar moeten rondhangen, in plaats van dat ze in Oostenrijk iets zinvols te doen krijgen en daarbij iets leren', klaagde een woordvoerster van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Voor de Groenen toont de regering 'andermaal haar onmenselijk gelaat'. Ook vertegenwoordigers van de Kerk en sociale organisaties spraken hun bezorgdheid uit.

Minister van Economie Margarete Schramböck (ÖVP) benadrukte maandag dat asielzoekers die al een opleiding volgen, die ook zullen kunnen voltooien. Volgens de Groenen volgt in heel het land een duizendtal asielzoekers een opleiding. De helft daarvan riskeert uitgewezen te worden, meende de minister van Integratie van Opper-Oostenrijk, Rudi Anschober (Groenen). Onlangs stak de discussie de kop op waarbij asielzoekers ondanks een negatieve beoordeling dankzij hun opleiding toch in Oostenrijk mochten blijven.