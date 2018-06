'Oostenrijk is bereid om een ontmoeting tussen Trump en Poetin te onthalen'

'De Oostenrijkers hebben hun bereidwilligheid overgemaakt om een ontmoeting tussen president Trump en president Poetin te onthalen', aldus de bron. 'Hoewel beide leiders eerder de mogelijkheid hebben besproken om een ontmoeting te organiseren, kunnen we op dit moment niets aankondigen.'

De Amerikaanse krant Wall Street Journal berichtte dat de Russische president Vladimir Poetin de mogelijkheid voor zo'n ontmoeting in Wenen al aanhaalde tijdens zijn bezoek aan Oostenrijk eerder deze maand. Nog volgens de krant, zou Rusland die ontmoeting op neutraal terrein willen laten plaatsvinden. Poetin zou bekijken of het mogelijk is de Amerikaanse president Donald Trump te ontmoeten in juli. Dat zou zijn tijdens het Europese bezoek van de Amerikaanse president om de NAVO-top in Brussel bij te wonen en een bezoek te brengen aan het Verenigd Koninkrijk, aldus nog de krant.