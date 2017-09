Oorlog verklaren blijft bevoegdheid van president, oordeelt Amerikaanse Senaat

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag een voorstel verworpen om de presidentiële bevoegdheid om landen de oorlog te verklaren, weer af te schaffen. Met 61 stemmen tegen 36 werd het door senator Rand Paul ingediende amendement verworpen. Paul wou de wet uit 2001, de Authorization for the Use of Military Force (AUMF), herroepen. De Senaat weigerde over het voorstel te debatteren en besliste onmiddellijk over te gaan tot stemming.

9/11

De AUMF dateert van de nadagen van de aanslagen van 11 september en het ultieme begin van de Amerikaanse 'oorlog tegen de terreur'. Vóór die wet kon een president enkel op eigen houtje de oorlog verklaren bij een imminente bedreiging en voor een relatief korte duur. De bedoeling van de oorlog tegen de terreur is echter dat die (erg) lang duurt. Zowel president Bush als Obama gebruikte die Authorization losjes om militair te interveniëren door naar 'terreur' of 'terreurdreiging' te verwijzen.

Volgens Paul is de AUMF sindsdien aldus misbruikt om zeven oorlogen - twee uitgesproken (Irak en Afghanistan), vijf 'militaire acties' - te voeren waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van het Congres was.

Maar ook zonder die AUMF zouden die oorlogen er gekomen zijn, want zij vonden stuk voor stuk een meerderheid in dat Congres. Eén van de weinige echte machtstroeven waarover het Congres beschikt, is juist de bevoegdheid om oorlog te verklaren (of juist niet).