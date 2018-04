Oorlog tussen twee Korea's komt dit jaar ten einde

De oorlog tussen Noord en Zuid-Korea moet verleden tijd zijn, zo beslisten de leiders van beide landen, Kim Jong-un en Moon Jae-in. Sinds 1953 geldt al een wapenstilstand tussen de twee Korea's, maar aan de oorlog kwam nooit een officieel einde. In de loop van dit jaar zal dat wel het geval zijn. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal later op het jaar voor de onderhandelingen over een vredesakkoord afzakken naar Pyongyang.

Eerder vandaag werd Kim Jong-un voor het eerst ontvangen in Zuid-Korea, waar hij met Moon Jae-in van gedachten heeft gewisseld over een toekomstige denuclearisatie.

'Op de top hebben de twee leiders serieuze en eerlijke gesprekken gevoerd over de manieren om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren, permanente vrede tot stand te brengen en Noord-Zuid-Koreaanse relaties te ontwikkelen, aldus Moons woordvoerder.

China, de belangrijkste diplomatieke en economische bondgenoot van Noord-Korea, liet zich al lovend uit over de toenadering tussen beide landen. 'China juicht de historische stap van de twee leiders toe. We bewonderen de moed en de politieke vastberadenheid die ze hebben getoond', zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Peking hoopt dat de ontmoeting 'positieve resultaten zal opleveren (...) en een kans zal zijn om een nieuwe weg te openen naar duurzame vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland,' aldus de woordvoerster, die ook citeerde uit een gedicht van de Chinese schrijver Lu Xun uit de twintigste eeuw. 'Na alle perikelen te hebben weerstaan, blijven we broers. Als we elkaar zien, verjaagt een glimlach de wrok.'