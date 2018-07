Ook Schots protest tegen komst Trump

Trump was vrijdagavond vanuit Londen overgevlogen naar zijn resort in Turnberry voor twee dagen gevuld met "vergaderingen, telefoongesprekken en, hopelijk, wat golf", zo deelde hij op Twitter mee. 'Het weer is mooi en deze plek is ongelofelijk.'

De president was amper aangekomen toen een activist van Greenpeace met een parachute over het resort vloog en een spandoek met het opschrift "Trump: Well below par" toonde. 'Trump gelooft niet in klimaatverandering. Hij trok de VS terug uit het akkoord van Parijs (...). We konden hem niet zomaar een rustig partijtje golf laten spelen', zo duidde de milieuorganisatie de stunt.

Ook op zaterdag worden in Schotland protestacties georganiseerd. Zo waarschuwde het stadsbestuur van Edinburgh op Twitter voor "een grote demonstratie" in het stadscentrum. Er zouden in totaal zo'n 10.000 mensen deelnemen. Net als in Londen steeg er een reusachtige ballon in de vorm van een baby-Trump op. Honderden mensen demonstreerden ook voor het golfresort in Turnberry.

Schotland uit het VK

In Londen en elders in Engeland werd de voorbije dagen al massaal betoogd tegen de Amerikaanse president, die door de manifestanten van seksisme, racisme en homohaat wordt beticht. Volgens de Britse handelsminister Liam Fox moesten de betogers zich schamen. Hun acties "weerspiegelen de goede manieren en gastvrijheid van het Britse volk niet", zo verklaarde Fox aan de BBC.

Zondag reist Trump door naar de Finse hoofdstad Helsinki, waar hij maandag een bilaterale top met de Russische president Vladimir Poetin heeft. Dan kunnen de diensten van het Witte Huis terecht tweeten dat de president "uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken" is.

Dat meldden ze immers ook al per abuis toen hij vanuit Londen naar Schotland vloog, tot grote hilariteit van gebruikers van sociale media. De tweet werd meteen verwijderd.