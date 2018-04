Ook Russische resolutie in Veiligheidsraad verworpen

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York is dinsdagavond ook een ontwerpresolutie van Rusland verworpen. De Verenigde Staten moesten zelfs hun veto niet gebruiken, aangezien de tekst niet de benodigde meerderheid van negen stemmen (op vijftien) haalde.