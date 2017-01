Ook Merkel veroordeelt Trumps inreisverbod voor moslims

"Ze is ervan overtuigd dat ook de nodige en vastberaden strijd tegen terrorisme het niet rechtvaardigt om mensen van een bepaalde afkomst of een bepaald geloof algemeen verdacht te maken", verklaarde regeringswoordvoerder Steffen Seibert zondag in Berlijn.

De bondsregering zal nu onderzoeken "welke impact de maatregel van de Amerikaanse overheid voor Duitse staatsburgers met dubbele nationaliteit heeft, en hun belangen indien nodig bij onze Amerikaanse bondgenoten vertegenwoordigen". Volgens Seibert "betreurt" Merkel de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump en maakte ze dat zaterdag ook duidelijk in haar drie kwartier durend telefonisch onderhoud met de nieuwe bewoner van het Witte Huis.

Vluchtenlingenverdrag van Genève

Het Vluchtenlingenverdrag van Genève (1951) roept de internationale gemeenschap op om oorlogsvluchtelingen om humanitaire redenen op te nemen. "Alle landen die de conventie ondertekend hebben, hebben zich daartoe verplicht". "De bondskanselier heeft de Amerikaanse president daar op gewezen in haar telefoongesprek van zaterdag", verklaarde Merkels woordvoerder.

Trump en Merkel hadden zaterdagnamiddag voor het eerst sinds de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse president op 20 januari met elkaar gebeld. Daarbij legden ze de gemeenschappelijke noemer op het fundamenteel belang van de NAVO voor de transatlantische betrekkingen en de handhaving van vrede en stabiliteit. Ze bekrachtigden ook het voornemen om de "al uitstekende bilaterale betrekkingen in de komende jaren nog verder uit te diepen".