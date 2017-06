Ook Jemen verbreekt banden met Qatar

De landen beschuldigen Doha ervan steun te verlenen aan extremistische groeperingen.

Qatar is door de Golfstaten ook geweerd uit de soennitische coalitie die in Jemen strijd levert met de sjiitische Houthi-rebellen. Dat de autoriteiten in Jemen hun banden met Qatar verbreken, is volgens het Jemenitische persagentschap omdat Qatar ook in Jemen radicale groepen steunt.

De Qatarezen zelf reageren ontstemd op de demarche van hun (voormalige) bondgenoten. De andere Golfstaten proberen het land 'onder voogdij' te plaatsen en schenden de Qatarese soevereiniteit, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De genomen maatregelen zijn 'niet gerechtvaardigd' en 'ongegrond'.