Het Centraal-Amerikaanse land volgt daarmee de beslissing van de Verenigde Staten, ondanks de veroordeling ervan door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag.

'Ik heb instructies gegeven aan de minister (van Buitenlandse Zaken, Sandra Jovel) om het proces te starten', zegt de president in een mededeling op Facebook.

Morales bracht eerder op zondag al de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de hoogte van zijn beslissing in een telefoongesprek. 'We hebben gesproken over de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen onze naties, sinds Guatemala de oprichting van de staat Israël steunde.'

Morales drukt met zijn demarche ook zijn steun uit voor de omstreden beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade van de Verenigde Staten te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Nochtans veroordeelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het besluit donderdag nog in een spoedzitting met een overweldigende meerderheid. Van de 193 lidstaten, waaronder ook België, stemden er 128 voor een resolutie van twee bladzijden die Washington vraagt om zijn beslissing te herzien. Er waren 35 landen die zich onthielden en slechts 9 tegenstemmen.

Naast Israël en de VS, keurden ook Guatemala, Honduras, de Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru, Palau, en Togo de tekst af.

Zowel de Israeli's als de Palestijnen maken aanspraak op Jeruzalem. Israël claimt de historische stad als zijn 'eeuwige en ondeelbare hoofdstad', inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.