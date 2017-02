Onzekerheid over Trumps inreisverbod bij Belgisch gezin: 'We weten niet of we naar de VS kunnen'

Toen Hamed (32) zaterdag vernam dat Trump een reisverbod had uitgevaardigd voor mensen afkomstig uit zeven moslimlanden, maakte hij zich grote zorgen. Hamed mag dan al sinds 2004 officieel Belg zijn, hij heeft ook nog steeds de Iraanse nationaliteit. Hij werkt als consultant voor een Belgisch bedrijf met Amerikaanse klanten. Plots wist hij niet of hij naar congressen zou kunnen gaan. Zijn familie die op het punt stond om naar Amerika te verhuizen, kon alleen maar bang afwachten. 'Ik wist niet of mijn Belgisch paspoort nog evenveel waard was als dat van andere Belgen.'

Dinsdag kwam er duidelijkheid. Het Belgische ministerie voor Buitenlandse Zaken paste het reisadvies voor Amerika aan. Belgen met een dubbele nationaliteit kunnen zonder problemen naar Amerika. Het was een hele opluchting voor Hamed, die vorig jaar een visum had gekregen voor tien jaar. Toch blijft de onzekerheid bestaan. Zijn ouders hebben een green card (legale verblijfs- en werkvergunning voor buitenlanders in Amerika, nvdr.), maar wonen nog in België omdat zijn vader in behandeling is in een ziekenhuis. Ze waren van plan dit jaar te verhuizen. 'Nu is niets zeker.'

Iraniërs in Californië

Het reisvisum voor Belgen met een dubbele nationaliteit mag dan wel in orde zijn, over de green cards bestaat nog steeds onduidelijkheid. 'Belgen met een dubbele nationaliteit die een green card hebben zullen nog steeds case by case beoordeeld worden in Amerika', zegt persverantwoordelijke Didier Vanderhasselt van Buitenlandse Zaken.

De ouders van Hamed zijn grote fans van Amerika, zoals wel meer Iraniërs. 'Die beelden van brandende Amerikaanse vlaggen geven een vertekend beeld', zegt Hamed. 'De meeste Iraniërs hebben een ongelofelijke facinatie voor Amerika. Mijn vader ook. Al zo lang ik me kan herinneren wil hij erheen', lacht Hamed.

Iets meer dan een anderhalf jaar geleden was het zo ver. De ouders van Hamed een green card gewonnen in de loterij die Amerika jaarlijks organiseert. Ze konden eindelijk plannen maken om de grote Iraanse minderheid Californië. 'We gingen in oktober samen al eens kijken. Ik betaalde 250 euro voor een visum voor tien jaar zodat ik hen kan blijven bezoeken. Ikzelf blijf voorlopig hier, ik heb een job en een vriendin in België.'

Riolen van sociale media

'Kort na de reis kregen we het nieuws dat mijn vader ernstig ziek was en dus blijven we voorlopig hier voor de behandeling', zegt Hamed. De verhuisplannen van het gezin werden verschoven naar september. Green card-houders moeten een geldig excuus hebben als ze langer dan zes maanden niet naar Amerika gaan. Na een jaar vervalt de green card sowieso.

Delen 'Mijn vader en ik zijn optimisten, we geloven dat Amerika erbovenop komt' Hamed

'Sinds de beslissing van Trump zijn we bang dat de douane ieder excuus zal aangrijpen om mensen uit een van de zeven landen te weren. Ze zouden zelfs de ziekte van mijn vader kunnen gebruiken', vreest Hamed. 'Op dit moment kan mijn vader niet reizen en het is absurd om vliegtuigtickets te kopen als de kans bestaat dat ze met hun green card worden teruggestuurd.' De Iraanse nationaliteit opgeven is ook geen optie als het gezin de familie in Iran nog wil bezoeken in de toekomst. Iran erkent hun tweede nationaliteit niet. 'Er zit niets anders op dan wachten.'

Het discours van Trump over moslims wordt in het gezin ook met wantrouwen gevolgd. 'De haatvolle toon die grote media als Fox News tegenwoordig aanslaan, vind je hier in Vlaanderen alleen in de diepste riolen van sociale media', zegt Hamed. 'Vooral mijn moeder maakt zich zorgen. Zij is de enige nog praktiserende moslim in ons gezin, al kan je dat nergens aan zien. Ze vraagt zich af of het wel zo'n goed idee is voor moslims om naar Amerika te gaan.'

American Dream

Iraniërs, ook degenen die al in Amerika zijn met een green card, zijn ongerust over de verdere plannen van Trump. Je vindt bijna niemand die met naam en toenaam wil getuigen over zijn situatie. Dat is waarom Hamed liever zijn achternaam niet vermeldt. 'Zelfs de mensen die al in het land zijnn vrezen represailles als ze met de media praten', legt hij uit.

'Mijn vader en ik zijn optimisten, we geloven dat Amerika erbovenop komt. Persoonlijk maak ik me meer zorgen over de oerconservatieve rechter die dankzij Trump de rest van zijn leven in het hooggerechtshof zal zitten, dan om Trump zelf.'

De ouders van Hamed werken als arbeiders sinds ze in 1997 in België aankwamen. Zijn vader wordt binnenkort 55, maar de American Dream van een eigen zaak verdedigt hij nog steeds met jeugdig enthousiasme. 'Mijn vader wil voor geen goud ter wereld zijn green card verliezen', zegt Hamed. 'Hij geeft zijn droom niet op.'