Ontwerpresolutie vraaagt aan VN-Veiligheidsraad om aanval te veroordelen

In de tekst wordt aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) gevraagd om snel haar conclusies voor te leggen over de aanval van dinsdag in de Syrische stad Khan Khan Sheikhoun. Bij die aanval vielen minstens 58 doden en 170 gewonden.

In de ontwerpresolutie wordt het gebruik van chemische wapens in Syrië 'in de krachtigste bewoordingen' veroordeeld, en wordt de OPWC gevraagd onmiddellijk te beginnen met de identificatie van de daders van de laatste aanval. Aan het Syrische regime wordt gevraagd om alle informatie vrij te geven over de militaire operaties die op het moment van de aanval plaatsvonden, net als de namen van de helikoptercommandanten. Ook moet Damascus de onderzoekers toegang verlenen tot de militaire bases van waaruit de aanval gelanceerd zou kunnen zijn.

Tot slot wordt er in de tekst ook gedreigd met sancties tegen het Syrische regime, op basis van hoofdstuk zeven van het VN-verdrag.

De VN-Veiligheidsraad komt vandaag/woensdag op vraag van Parijs en Londen in spoedzitting bijeen. Dan willen de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië de ontwerpresolutie ter stemming voorleggen. Welke houding Rusland zal aannemen is nog niet duidelijk.

In februari hield het land samen met China nog een resolutie tegen die sancties aan Damascus wilde opleggen. 'Ik roep de leden van de Veiligheidsraad, die in het verleden hun veto gebruikten om het onverdedigbare te verdedigen, op om van koers te veranderen', zei de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft hier dinsdag over.