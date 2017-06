Ontslagen FBI-directeur Comey getuigt op 8 juni over Rusland-onderzoek

Dat is donderdag bevestigd. Comey werd vorige maand onverwacht door Trump ontslagen. Sindsdien rees de vraag of de president Comey onder druk had gezet om een onderzoek naar zijn adviseur Michael Flynn te staken.

Comey zal voor een commissie gehoord worden over het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Comey had de leiding over het onderzoek. Senatoren willen weten wat Trump aan Comey heeft gezegd over het onderzoek alvorens de FBI-directeur aan de deur werd gezet. Tijdens een meeting in het Witte Huis zou Trump in februari gevraagd hebben om het onderzoek naar zijn adviseur Flynn stop te zetten. Trump ontkent dat.