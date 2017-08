Ontslagen communicatiedirecteur Witte Huis spreekt over complot tegen Trump

Anthony Scaramucci sprak in een interview met ABC News voor de eerste keer nadat hij vorige maand na slechts tien dagen in functie werd ontslagen. Dat meldde de BBC zondag.

Het interview volgde op de publicatie van een telefoongesprek met een journalist van The New Yorker, waarin Scaramucci verbaal hard uithaalt naar de stafchef van het Witte Huis, Reince Priebus. Ook stak hij een scheldtirade af tegen topadviseur Steve Bannon.

Scaramucci zei dat hij dacht dat het interview 'off the record' was. 'Wat in Washington aan de hand is... is dat de president geen vertegenwoordiger van het politieke establishment is, en dat is de reden waarom ze hem liever kwijt dan rijk zijn', verklaarde hij zondag aan George Stephanopoulos van ABC News. 'Ik denk dat er elementen in Washington zijn, ook in het Witte Huis, die niet noodzakelijk geïnteresseerd zijn in de belangen van de presidentiële agenda'.

Op de vraag of hij ook enkele namen wilde noemen, zei hij dat hij al namen had genoemd en dat er binnenkort strategische vervangingen volgen. Hij zei echter ook dat de president meer 'loyale mensen' nodig heeft om zijn agenda te kunnen uitvoeren.

De aanstelling van Scaramucci door Trump als directeur communicatie was omstreden en werd lange tijd tegengehouden door Reince Priebus. De stafchef stapte na de komst van Scaramucci zelf op. Hij werd vervangen door de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly. Ook Trumps woordvoerder Sean Spicer diende zijn ontslag in en werd op zijn beurt vervangen door Sarah Huckabee Sanders.