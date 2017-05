Ontslag FBI-baas Comey: Trump en Witte Huis spreken elkaar tegen

In een interview met nieuwszender NBC heeft Trump gereageerd op het omstreden ontslag van Comey. Hij zegt daarin onder meer dat hij het hoofd van het federale onderzoeksbureau FBI ging ontslaan 'ongeacht de aanbeveling' (van Rosenstein). 'Hij deed een aanbeveling, maar ik ging Comey hoe dan ook ontslaan', aldus Trump.

De uitspraken van Trump roepen vragen op omdat ze lijnrecht ingaan tegen zeker tien officiële reacties vanuit het Witte Huis. Er valt op z'n minst te stellen dat het Witte Huis haar communicatie over het omstreden ontslag niet echt op orde krijgt.

Contradictie

Nieuwszender CNN lijstte een en ander fijntjes op. Zo verklaarde Trumps adviseur Kellyanne Conway kort na het ontslag (op 9 mei, daags na de ontmoeting van Trump met Rosenstein) al dat 'Trump vastberaden heeft gehandeld en de aanbeveling van zijn viceminister van Justitie, die toeziet op de FBI-topman, heeft gevolgd'. Ze herhaalde diezelfde woorden later nog eens.

Een dag later verklaarde vicepresident Mike Pence tegenover journalisten tot vijf keer toe dat Trump 'de aanbeveling van Rosenstein respecteerde en ernaar handelde'. Later deed ook Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders dat nog drie keer.

Gevraagd

Nog in het NBC-interview ontkende Trump dat hij Comey, die hij een 'aansteller' en 'onruststoker' noemt, heeft ontslagen omdat die een onderzoek voerde naar veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar. De reden is volgens Trump dat Comey zijn werk niet goed deed. 'De FBI was in chaos. U weet dit,', zei hij aan interviewer Lester Holt. 'Ik weet dit. Iedereen weet dit. Kijk naar de FBI een jaar geleden, die was in virtuele chaos. Die is er nog altijd niet van hersteld'.

De president beweert ook dat hij Comey tot drie keer toe heeft gevraagd of hij zelf voorwerp was van dergelijk onderzoek. Het antwoord van de ontslagen FBI-directeur was negatief, aldus de president die ook vertelde Comey te hebben gevraagd hem 'indien mogelijk' in te lichten als hij wel voorwerp van onderzoek zou zijn.

NBC noemde deze gang van zaken 'zeer ongewoon'. Ook volgens zender ABC twijfelen bondgenoten van Comey aan die beweringen van Trump dat Comey hem heeft gezegd geen voorwerp van onderzoek te zijn. De ontslagen FBI-topman zou Trump nooit hebben vrijgepleit terwijl het onderzoek nog lopende is.

Onderzoek gaat verder

Na het ontslag van Comey is de dagelijkse leiding van de FBI in handen van directeur ad interim Andrew McCabe. Hij verzekerde al dat het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar doorgaat.