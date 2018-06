Ontploffing na toespraak premier in Ethiopië: '83 gewonden, maar geen doden'

Doden vielen er niet, zo heeft de Ethiopische regering laten weten. Ze herroept daarmee de verklaringen van premier Abiy Ahmed die eerder zei dat er meerdere doden waren. 'Afgaande op de rapporten van politie en ziekenhuizen is er momenteel sprake van 83 gewonden. Zes daarvan verkeren in kritieke toestand. Er werd geen enkel overlijden gemeld', schrijft de kabinetschef van de premier, Fitsum Arega, op Twitter.

'Georkestreerde aanval'

Eerder had de premier verklaard: 'Enkele mensen verloren het leven en sommige anderen raakten gewond in de goed georkestreerde aanval van vandaag. 'Degenen die vandaag het leven lieten, zullen altijd worden herinnerd als martelaren. Liefde wint altijd. Anderen doden is een nederlaag. Aan degenen die hebben geprobeerd om ons te verdelen, wil ik zeggen dat ze daar niet in zijn geslaagd'.

Volgens een organisator van de bijeenkomst was de premier het doelwit van de vermeend aanval.

'Een individu probeerde de granaat naar het podium te gooien waar de premier zat, maar werd tegengehouden door het publiek', zei hij aan het Duitse persagentschap dpa.

Toespraak

Op het Meskelplein in het centrum van Addis Abeba waren zaterdag tienduizenden mensen samengekomen om naar een toespraak te luisteren van Abiy Ahmed. Het discours was net afgelopen zich een explosie van nog onbekende aard voordeed die voor paniek zorgde. De toehoorders sloegen op de vlucht en de premier verliet in allerijl het podium. Hij bleef zelf ongedeerd. De bijeenkomst in Addis Abeba begon nochtans rustig.

Wel hadden heel wat toehoorders vlaggen bij van het Oromo Bevrijdingsfront (OLF) en oude versies van de Ethiopische vlag, een symbool van de antiregeringsmanifestaties. Daar waar de politie vroeger onmiddellijk ingreep wanneer dergelijke vlaggen in het straatbeeld opdoken, liet ze deze keer begaan.

Na de ontploffing bestormden tientallen mensen het podium en gooiden ze met verschillende voorwerpen naar de politie. Een en ander leidde tot schermutselingen en ook de pers moest al snel dekking zoeken, meldde een journalist van het Franse persagentschap AFP.

Het ging om de eerste publieke toespraak van Abiy Ahmed in Addis Abeba sinds zijn aanstelling in april en de start van zijn hervormingscampagne. Hij sprak eerder wel al op diverse andere plaatsen het volk toe.

Abiy's voorganger Hailemariam Desalegn moest in februari opstappen na zwaar straatprotest dat honderden mensenlevens eiste. De protesten begonnen in 2015 in de Oromo-regio in het zuiden en het westen van het land. De Oromo zijn de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië. De onrust verspreidde zich in 2016 naar andere regio's, ook naar streken in het noorden van het land waar vooral Amhara wonen. In april koos de regerende coalitie noodgedwongen voor Abiy Ahmed, een vertegenwoordiger van de Oromo, als nieuwe premier. De nieuwe premier preekt sindsdien eendracht en deed verschillende toegevingen aan de oppositie, waaronder de vrijlating van bekende dissidenten.