Ontploffing concertzaal Manchester: 19 doden en 59 gewonden

Bij een ontploffing op maandagavond rond 22.30 uur in de Manchester Arena in de gelijknamige stad in het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de politie 19 doden en 59 gewonden gevallen. De Britse veiligheidsdiensten behandelen de ontploffing tot nader order als een 'terroristisch incident.' Volgens Amerikaanse overheidsbronnen geciteerd door persagentschap Reuters gaat het mogelijk om een zelfmoordaanslag.

Volgens getuigenissen van aanwezigen in de Britse media was na afloop van het concert van de Amerikaanse Ariana Grande één luide knal te horen. De 23-jarige Grande is vooral populair bij kinderen en tieners.

De ontploffing aan de Manchester Arena vond buiten en niet in de foyer plaats, zoals getuigen eerder meldden aan BBC. Dat heeft het management van de arena in de nacht van maandag op dinsdag gezegd in een tweet.

De politie van Manchester voerde rond halfdrie ook een gecontroleerde ontploffing uit in de Cathedral Gardens, op enkele tientallen meters van de concertzaal. Het bleek echter om achtergelaten kledij te gaan en niet om een verdacht voorwerp, werd wat later gemeld op Twitter.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY -- G M Police (@gmpolice) 23 mei 2017

Een aanwezige postte op Twitter een opname van de chaos in de concertzaal:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? pic.twitter.com/pJbUBoELtE -- ?? (@hannawwh) 22 mei 2017

Maandagavond vond in de Manchester Arena een uitverkocht concert plaats van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande, die erg populair is bij tieners. De Manchester Arena heeft een capaciteit van 21.000 mensen en heet een van de grootste concertgebouwen in Europa.

Reacties

De Britse premier Theresa May heeft in een korte mededeling haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers. Ook heeft ze gezegd haar verkiezingscampagne stil te leggen. Op 8 juni vinden in het VK immers parlementsverkiezingen plaats.

Ook de voorzitter van de Britse Liberaal-Democraten Tim Farron en Labour-leider Jeremy Corbyn betuigden reeds hun medeleven op Twitter:

My deepest condolences to the victims and families in Manchester. As always our emergency services have shown great bravery and heroism. -- Tim Farron (@timfarron) 22 mei 2017

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. -- Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 22 mei 2017

Het Amerikaanse Department of Homeland Security kondigde aan samen te werken met de Britse veiligheidsdiensten in het onderzoek naar de precieze oorzaak van de ontploffing in de Manchester Arena:

DHS Statement on Incident at Manchester Arena → https://t.co/GOnxIvEf2p pic.twitter.com/B9NlUipLfD -- Homeland Security (@DHSgov) 23 mei 2017

Ook de internationale entertainmentwereld reageerde met verstomming op de veronderstelde aanslag. Ariana Grande zelf zegt 'kapot' te zijn door de gebeurtenis: