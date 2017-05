Ontploffing concertzaal Manchester: 19 doden en 50 gewonden

Bij een ontploffing op maandagavond in de Manchester Arena in de gelijknamige stad in het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de politie 19 doden en 50 gewonden gevallen. Dat zegt de politie van Greater Manchester. De Britse veiligheidsdiensten onderzoeken de ontploffing als een 'mogelijk terroristisch incident.' Op sociale media maakten mensen gewag van een luide knal net na een optreden. In en rond Manchester is een aanzienlijke politie-ontplooiing aan de gang.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY -- G M Police (@gmpolice) 23 mei 2017

Volgens de eerste getuigenissen in de Britse media was na afloop van een concert één luide knal te horen. Een aanwezige postte op Twitter een opname van de chaos in de concertzaal:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? pic.twitter.com/pJbUBoELtE -- ?? (@hannawwh) 22 mei 2017

Maandagavond vond in de Manchester Arena een uitverkocht concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande plaats. De Manchester Arena heeft een capaciteit van 21.000 mensen en heet een van de grootste concertgebouwen in Europa.