Ontmoeting Trump-Kim: 'Eerste gesprek met Kim was zeer, zeer goed'

'Een samenwerking, daar gaan we voor zorgen', zei Donald Trump nog volgens CNN. Hij stelde dat hij 'een groot probleem, een groot dilemma' zal kunnen oplossen aan de zijde van zijn nieuwe partner.

Verschillende reporters vroegen aan Kim of hij over zal gaan tot een totale denuclearisatie, maar daar antwoordde de Noord-Koreaan niet op. Volgens Reuters zei Kim wel dat 'we veel soorten scepticisme en speculaties hebben overwonnen over de top, en ik geloof dat dat goed is voor de vrede'.

Na de gesprekken tussen enkel Trump en Kim en hun tolken, staat een meer uitgebreide bilaterale bijeenkomst op het programma. Trump wordt vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zijn stafchef John Kelly en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Aan Noord-Koreaanse zijde vervoegt onder meer Kims voormalig hoofd van de geheime dienst Kim Yong-chol het gezelschap.