Onderzoekers verdenken militaire inlichtingendienst Rusland van vergiftiging Skripal

De onderzoekers staan op het punt om vast te stellen wie precies verantwoordelijk was voor de vergiftiging met het zenuwgas novitsjok, stellen anonieme bronnen zondagnacht tegen The New York Times. De Amerikaanse krant sprak met functionarissen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die kennis hebben van het onderzoek.

De GRU is dezelfde inlichtingendienst die volgens Amerika verantwoordelijk was voor het hacken van het Democratische campagnecomité in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Rusland wilde op die manier Donald Trump aan een zege helpen, concludeerden de Amerikaanse geheime diensten eerder al. Afgelopen week klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie twaalf Russen aan die verdacht worden van betrokkenheid bij de hack.

De onderzoekers die de Skripal-zaak bestuderen zouden de mogelijkheid nog open houden dat een andere Russische inlichtingendienst achter de vergiftiging zit. Sergei Skripal was zelf ooit een hoge medewerker van de GRU, voordat hij in Rusland werd veroordeeld als Brits spion. Hij werd in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.

Rusland ontkent alle betrokkenheid bij de aanval met novitsjok, het dodelijkste zenuwgas dat bestaat. 'Wij zien deze hele zaak als een enorme provocatie', aldus Dimitiri Peskov, de woordvoerder van president Vladimir Poetin.

In een dorpje in de buurt van Salisbury lijken onlangs opnieuw twee mensen in contact te zijn gekomen met novitsjok. Charlie Rowley en zijn partnerDawn Sturgess werden op 29 juni ziek. Vorige week stierf Sturgess in het ziekenhuis.