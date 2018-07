Onderzoek: aanslagen door moslims krijgen vier keer zo veel aandacht in media VS

Volgens onderzoekers van de University of Alabama worden over de gemiddelde aanslag door een moslim 105 nieuwsberichten geschreven. Aanslagen door anderen leveren gemiddeld 15 krantenkoppen op, meldt The Guardian.

In hun studie corrigeren de onderzoekers voor het aantal doden dat bij een aanslag valt, het soort doelwit, en de eventuele arrestatie van verdachten. Uiteindelijk blijkt uit de analyse dat vergelijkbare aanslagen door moslims 357 procent meer aandacht van de Amerikaanse nieuwsmedia krijgen dan aanslagen door niet-moslims.

Dat is opvallend, want uit eerder onderzoek van nieuwswebsite Reveal bleek dat er tussen 2008 en 2016 bijna twee keer zo veel aanslagen werden gepleegd door extreemrechtse als door islamitische terroristen. Met name in de nationale media is de aandacht voor terrorisme door moslims groter, stelt onderzoeker Erin Kearns. Bij lokale kranten is het verschil veel kleiner.