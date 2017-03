Ondernemingsraad TMG en Talpa stappen naar de rechter

De centrale ondernemingsraad herinnerde de raad van commissarissen en raad van bestuur vorige week per brief aan hun belofte om potentiële bieders een gelijk speelveld te bieden. De raad van commissarissen negeerde de brief en sloot dit weekend een deal met Mediahuis, in België uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

"De centrale ondernemingsraad gaat deze stap naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam nemen omdat het hem in de afgelopen periode niet mogelijk is gemaakt om op basis van deugdelijke en voldoende informatie een goed beeld te verkrijgen van de afweging en de keuze die aan TMG voorligt", aldus voorzitter Ria Mul in een mededeling.

Mocht de Ondernemingskamer het beroep gegrond achten, dan kan deze zware voorzieningen treffen. In het uiterste geval zou Mediahuis zelfs voorlopig verboden kunnen worden om een bod uit te brengen op TMG, schrijft De Telegraaf.

De centrale ondernemingsraad benadrukt dat het met deze gang naar de Ondernemingskamer geen partij kiest voor één van beide bieders. "De centrale ondernemingsraad ziet zich genoodzaakt deze stap te zetten in de verwachting dat dit de enige manier is om te kunnen realiseren dat de centrale ondernemingsraad de rol speelt die hem toekomt. De centrale ondernemingsraad doet dit vanuit zijn verantwoordelijkheid voor TMG als geheel en de medewerkers."

Talpa

Ook Talpa stapt naar de rechter. Het mediabedrijf van John de Mol voelt zich benadeeld door de raad van commissarissen van TMG, die een voorkeur heeft uitgesproken voor het Belgische Mediahuis.

Net als de ondernemingsraad vindt Talpa dat er een "gelijk speelveld" moet zijn. Maar door zich publiekelijk uit te spreken voor Mediahuis hebben de commissarissen dit "illusoir gemaakt", stelde Talpa dinsdagavond. Het bedrijf wil dat de rechter onmiddellijk een onafhankelijke commissaris bij TMG benoemt "met verstrekkende bevoegdheden". Daarnaast wil Talpa dat er een onderzoek komt naar de gang van zaken. Talpa liet weten dat het zijn belang in TMG inmiddels heeft uitgebreid tot 24 procent.