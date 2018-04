Onderneemt VS militaire actie tegen Assad?

Verschillende ngo's maakten zaterdagavond melding van een mogelijke gifgasaanval in Douma, de laatste stad in het Syrische Oost-Ghouta die nog in handen van de rebellen is. Bij die aanval zouden ruim 150 mensen zijn gedood.

De Amerikaanse president Donald Trump schoot zondag al met scherp op het Syrische regime van Bashar al-Assad, dat volgens hem achter de aanval zit, en op Rusland, een bondgenoot van Assad. Het Syrische regime zou 'een grote prijs betalen', aldus Trump. Zijn defensieminister James Mattis 'sluit niets uit', ook geen militaire actie. We moeten nu eerst nagaan waarom chemische wapens überhaupt nog altijd gebruikt worden, wanneer Rusland erachter stond alle chemische wapens te verwijderen.'

De Britse premier Theresa May zei maandag dat het regime van Bashar al-Assad en de bondgenoten, waaronder Rusland, 'hun verantwoordelijkheid moeten nemen' als inderdaad bevestigd wordt dat het om een chemische aanval ging. 'Het Verenigd Koninkrijk veroordeelt het gebruik van chemische wapens ten strengste, in welke omstandigheden dan ook. We moeten dringend onderzoeken wat er zaterdag is gebeurd.'

Volgens dokter Raphaël Pitti van de Franse ngo UOSSM zou er bij de aanval 'een substantie, vermoedelijk saringas' zijn toegevoegd aan chloor, 'om meer mensen te kunnen doden'. Hij baseert zich op beelden die hij kreeg van de aanval.