Onderhandelingen tussen Tories en DUP nog niet afgerond

"De eerste minister heeft zaterdagavond gesproken met de DUP over de finalisatie van een akkoord tegen dat het parlement volgende week weer aan het werk gaat", aldus Downing Street. "We zullen tevreden zijn als het akkoord wordt bereikt, om de stabiliteit en zekerheid te bieden die het hele land nodig heeft nu we voor de Brexit staan, en voor wat verder komt." Downing Street laat nog weten dat de details over het akkoord zullen volgen wanneer het akkoord rond is.

De samenwerking tussen beide partijen wordt geen echte coalitie, maar een "confidence and supply deal", wat neerkomt op een akkoord rond een soort van gedoogsteun van DUP bij belangrijke stemmingen in het parlement. In ruil daarvoor zal de overheid sommige van de beleidspunten van de DUP steunen en financieren. De DUP zal ook geen ministerposten bekleden.

De DUP liet in een persbericht weten dat "de gesprekken over hoe we stabiliteit kunnen brengen in het land nu we voor grote uitdagingen staan, tot nu toe positief zijn geweest". De protestantse Noord-Ierse Unionisten zijn voor de vereniging van Groot-Brittannië, voor de Brexit en sociaal conservatief, aldus BBC.

De standpunten van de partij komen gedeeltelijk overeen met die van de Conservative Party. Zo zijn ze voor de herziening van de terreurwetgeving, een verhoging van het vrijgestelde bedrag in de personenbelasting en de vernieuwing van het Britse nucleaire arsenaal.

Over andere punten staan de twee partijen niet op dezelfde lijn, zoals de afschaffing van de vliegtaks, het schrappen van de BTW voor toeristische bedrijven en het behoud van de "triple lock" bij de pensioenen, die verzekert dat het pensioen jaarlijks stijgen met 2,5 procent, met het inflatiepercentage of met het percentage waarmee het gemiddelde inkomen gestegen is, en er steeds wordt gekozen voor het hoogste percentage.

De Conservatieven van premier Theresa May komen acht zetels tekort voor de meerderheid in het parlement. DUP behaalde bij de jongste verkiezingen tien zetels.