Omstreden parlementsverkiezingen van start in Cambodja

In Cambodja zijn zondag de omstreden parlementsverkiezingen van start gegaan. Na het verbod dat de belangrijkste oppositiepartij kreeg, lijdt het weinig twijfel dat huidig minister-president Hun Sen herverkozen wordt.

De 65-jarige leidt de Zuidoost-Aziatische staat al sinds 1985 met harde hand. Hij is zo een van de regeringsleiders die het langst aan de macht is. De verkiezingsresultaten worden zondag verwacht.

Bij de verkiezingen in 2013 had de Nationale Reddingspartij (CNRP), de belangrijkste oppositiepartij, Hun Sen bijna een verkiezingsnederlaag aangesmeerd. Sinds eind vorig jaar is de CNRP verboden. Partijleider Kem Sokha zit wegens vermeend hoogverraad in de cel. Vele andere oppositieleden vluchtten in ballingschap naar het buitenland en riepen op tot een boycot van de verkiezingen. Er wordt daarom met veel belangstelling uitgekeken naar de opkomst. In totaal kunnen meer dan acht miljoen Cambodjanen stemmen.

Het land kampt nog steeds met de gevolgen van de burgeroorlog en de gewelddadige heerschappij van Pol Pot in de jaren 70, waarbij naar schatting 1,7 miljoen doden vielen. De Cambodjaanse economie groeit inmiddels stabiel, al gebeurt dat op een betrekkelijk laag niveau. China is met voorsprong de belangrijkste bondgenoot. Internationaal is er grote kritiek op de verkiezingen. De EU en de VS zagen af van het sturen van verkiezingswaarnemers.