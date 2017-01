Omstreden Belgisch-Marokkaanse imam duikt opnieuw op in Gouda

De "haatimam" sprak begin deze maand bij een benefietactie voor een moskee. De VVD in de gemeenteraad van Gouda stelt vragen aan het college, schrijft De Telegraaf. Chadlioui was lid van de omstreden organisatie Sharia4Belgium. De man sprak in april vorig jaar nog kinderen toe in een moskee in Boskoop. Dat zorgde voor Kamervragen.

Broeder Tarik ibn Ali is veelbesproken omdat hij geldt als de inspirator van het inmiddels opgedoekte Sharia4Belgium, een radicale moslimorganisatie die oproept tot haat jegens niet-moslims. In een rechtszaak tegen de voormalige voorman van de beweging zei de rechter in 2015 dat Sharia4Belgium zelf geen aanslagen pleegt, maar die wel nastreeft. Tarik Ibn Ali zou ook banden hebben met jihadstrijders in Syrië.