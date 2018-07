Omgekomen fietstoeristen in Tadzjikistan: IS 'achter aanslag'

Dat heeft de politie meegedeeld. Amateurbeelden van het incident deden al snel vermoeden dat het niet om een gewoon verkeersongeluk ging, aangezien de wagen na de aanrijding terugkeerde om meer slachtoffers te maken.

Volgens de plaatselijke ordediensten waren de vier fietsers het slachtoffer van een aanval van gewapende mannen, maar zijn de precieze motieven van de daders nog niet duidelijk. 'We onderzoeken alle mogelijkheden', zei minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda. De verdachten 'hadden messen en vuurwapens bij zich', zei de minister nog.

Opgeëist

Intussen beweert de terroristische groepering Islamitische Staat achter de aanslag te zitten. Via zijn propagandakanaal Amaq laat IS weten dat de aanvallers 'soldaten van de Islamitische Staat waren en de aanval uitvoerden na een oproept om burgers van de coalitielanden te treffen'. Verdere details of bewijzen voor de claim werden niet gegeven.

Volgens de lokale website Akhbor.com gaat het om terugkeerders uit Syrië die zich ooit bij IS hadden aangesloten, meldt Elsevier. Volgens het Nederlandse weekblad is in Tadzjikistan een amnestieregeling van kracht waarbij spijtoptanten van IS kunnen terugkeren zonder dat zij worden vervolgd.

De politie had zondag één verdachte aangehouden. Twee andere verdachten 'die verzet hadden geboden', werden gedood bij een bij een actie van de politie. Drie anderen zijn nog op de vlucht, zegt Rahimzoda.

Van Thailand naar Iran

De twee Nederlandsers waren volgens de krant De Telegraaf een 56-jarige man en zijn 58-jarige vriendin die onderweg waren van Thailand naar Iran en met hun route door Tadzjikistan het onveilige Afghanistan wilden vermijden.

Bij de aanval raakten ook drie andere fietsers gewond. Het incident deed zich voor in de regio Danghara, zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe.