Olympische Winterspelen 2018: Noord-Korea mag van Zuid-Korea deelnemen

Het is niet dat de spanning op het schiereiland nu helemaal uit de lucht is. Het komt zowel Zuid- als Noord-Korea goed uit dat ze even niet meteen met een mogelijke kernoorlog in het nieuws komen. Zuid-Korea wil niet dat de Olympische Winterspelen, die in februari in het land worden gehouden, door een Noord-Koreaanse kernproef of een overvliegende raket worden gestoord. Noord-Korea grijpt de Spelen aan als een gelegenheid om uit het internationale isolement te treden, waarin het met zijn kernprogramma verder is weggezakt. E...