Oekraïne deporteert Saakasjvili naar Polen

De statenloze Saakasjvili is op een vlucht naar Polen gezet; vanuit dat land was hij in september Oekraïne illegaal binnengekomen. Eerder maandag was de omstreden politicus, die zowel zijn Georgisch als zijn Oekraïens staatsburgerschap ingetrokken zag, in een restaurant in Kiev opgepakt. Saakasjvili werd uitgewezen 'omdat hij zich illegaal op Oekraïens grondgebied bevond', luidde het in een communiqué van de grenswacht. Warschau meldde maandagavond Saakasjvili te hebben toegelaten omdat hij 'met een EU-onderdane is getrouwd' (een Nederlandse, nvdr).

Zondag nog had de 50-jarige ex-gouverneur van de oblast Odessa in een interview met de Georgische zender Roestavi-2 -terecht- gespeculeerd dat zijn uitwijzing naart Polen werd voorbereid. Saakasjvili dreigde ook naar zijn vaderland Georgië uitgewezen te worden, waar hem een gevangenisstraf van drie jaar wacht wegens machtsmisbruik.

In december was Saakasjvili, die zich in Oekraïne probeert te ontpoppen als dé oppositieleider tegen het 'corrupte en frauduleuze' regime van president Petro Porosjenko, reeds opgepakt, maar werd hij nog door aanhangers bevrijd uit de wagen die hem naar de gevangenis transporteerde.

Jeugdvrienden

Kort daarna werd hij veroordeeld tot huisarrest. Dat is inmiddels verlopen.

Het openbaar ministerie in Kiev beschuldigt de staatloze, pro-Amerikaanse politicus ervan, regimevijandige demonstraties te (hebben ge-)houden met financiële hulp van de bij de staatsgreep van 2014 afgezette president Viktor Janoekovitsj. De aanhang van Saakasjvili reageerde woedend en beloofde 'nacht und nebel'-protest.

De strijd tussen Saakasjvili en Porosjenko kan moeilijk in zwart-wittermen worden weergegeven omdat beide mannen, jeugdvrienden overigens, te veel overeenkomsten vertonen en de wederzijds beschimpingen veel hebben van het spreekwoord over de pot en de ketel. Beiden zijn fervent anti-Russisch, pro-Navo en pro-VS, beiden worden verdacht van of zijn reeds veroordeeld voor corruptie. En beiden kwamen in hun land aan de macht na een coup: in Georgië was dat de Rozenrevolutie, in Oekraïne de Majdanopstand alias Oranjerevolutie