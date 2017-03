Oekraïense rechtszaak tegen Rusland van start voor Internationaal Strafhof in Den Haag

Rusland heeft zich volgens het buurland schuldig gemaakt aan "terreur en discriminatie tijdens zijn illegale agressie tegen Oekraïne". Behalve het neerhalen van vlucht MH17 noemt Oekraïne ook het beschieten en bombarderen van burgers in steden als Marioepol en Kramatorsk. Rusland zou internationale verdragen schenden, aldus Oekraïne.

Internationaal onderzoek heeft eerder uitgewezen dat rampvlucht MH17 eindigde door een uit Rusland afkomstige raket die vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne werd afgeschoten. Rusland noemde deze conclusie evenwel "vooringenomen en politiek gemotiveerd". Moskou stelde ook dat Oekraïne bewijsmateriaal heeft verzonnen om Moskou de schuld te kunnen geven.

Bij de vliegramp met MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne.

Of en wanneer het gerechtshof met een vonnis gaat komen, is niet te voorspellen. Dat kan binnen vierentwintig uur, maar kan ook maanden duren. Gemiddeld volgt het vonnis na enkele weken. Er wordt veel nationale en internationale media verwacht voor de zaak in het Haagse Vredespaleis.