Obama zet Trump opnieuw een hak en betaalt nog snel half miljard aan klimaatfonds

Amerikaans president Barack Obama heeft in de laatste dagen van zijn presidentschap nog snel een half miljard dollar aan het Klimaatfonds van de VN betaald. Dat meldt Het is een van de weinige ingrepen die zijn opvolger Donald Trump niet kan terugdraaien. Het Klimaatfonds (GCF) van de VN is een onderdeel van het Klimaatverdrag van Parijs. Het fonds, gevuld door rijke landen, moet ontwikkelingslanden helpen om om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering.

