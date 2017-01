Obama schrapt voorkeursbehandeling van Cubaanse vluchtelingen

"Cubaanse burgers die proberen de VS illegaal binnen te komen en niet in aanmerking komen voor humanitaire hulp, zullen teruggestuurd worden, in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving en rechtshandhaving", aldus het Witte Huis in een mededeling. De nieuwe regel gaat onmiddellijk in.

Het zogenaamde "wet foot/dry foot"-beleid ("natte voeten/droge voeten"-beleid) werd meer dan 20 jaar geleden van kracht en werd ontworpen voor een ander tijdperk, aldus de mededeling. Het beleid liet toe dat alle Cubanen die hun land ontvluchtten en het Amerikaanse grondgebied bereikten, mochten blijven en een aanvraag mochten doen voor een verblijfsvergunning. Cubanen die onderschept werden op de zee, werden wel teruggestuurd.

'Tevreden'

De maatregel is een belangrijke stap in de pogingen van president Barack Obama om de betrekkingen met Cuba te normaliseren, aldus het Witte Huis.

Obama heeft na meer dan 50 jaar vorig jaar de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de VS hersteld. De VS maken eveneens een einde aan de voorkeursbehandeling van Cubaans medisch personeel dat de VS wilde binnenkomen. Het Cubaanse regime, dat in het beleid een stimulans zag voor zijn onderdanen om in ballingschap te leven, vraagt al lang om een einde te maken aan "wet foot/dry foot". De Cubaanse regering toonde zich dan ook tevreden met de beslissing.